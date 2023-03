LIVE Italia-Giappone 1-1, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: equilibrio dopo tre end (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:56 Si va avanti a suon di bocciate, ultime stone decisive. 14:55 Lo Deserto boccia immediatamente, bene così. 14:54 Doppia bocciata di Suzuki e una stone rossa resta anche possibilmente a punto. 14:52 Romei piazza anche il terzo, nipponiche costrette a bocciare. 14:50 Romei posiziona un altro punto attaccato a quello già costruito in precedenza. 14:49 Piccolo errore di Yoshida, che colpisce la guardia azzurra. 14:48 Buona guardia azzurra a difendere il punto Italiano. 14:47 Zardini Lacedelli piazza subito una stone a punto, guardia invece per le Giapponesi. 14:45 Non riesce il miracolo a Constantini questa volta, un solo punto per l’Italia nel terzo end. 14.43 GIOCATA PAZZESCA DI CONSTANTINI! Doppia bocciata, lasciando intatta la stone azzurra, attendiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:56 Si va avanti a suon di bocciate, ultime stone decisive. 14:55 Lo Deserto boccia immediatamente, bene così. 14:54 Doppia bocciata di Suzuki e una stone rossa resta anche possibilmente a punto. 14:52 Romei piazza anche il terzo, nipponiche costrette a bocciare. 14:50 Romei posiziona un altro punto attaccato a quello già costruito in precedenza. 14:49 Piccolo errore di Yoshida, che colpisce la guardia azzurra. 14:48 Buona guardia azzurra a difendere il puntono. 14:47 Zardini Lacedelli piazza subito una stone a punto, guardia invece per lesi. 14:45 Non riesce il miracolo a Constantini questa volta, un solo punto per l’nel terzo end. 14.43 GIOCATA PAZZESCA DI CONSTANTINI! Doppia bocciata, lasciando intatta la stone azzurra, attendiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siase91 : RT @vale301822: Nn ho visto l aereo xké nn seguo più il live, ma mi pare di capire che fosse in favore di miss venezuela a nome di tutta l… - vale301822 : Nn ho visto l aereo xké nn seguo più il live, ma mi pare di capire che fosse in favore di miss venezuela a nome di… - zazoomblog : LIVE – Italia-Giappone 0-1: girone Mondiali femminili 2023 curling in DIRETTA - #Italia-Giappone #girone #Mondiali - RadioDueLaghi : Il 'World Wild Tour' di Zucchero Sugar Fornaciari si arricchisce di nuovi appuntamenti live in Italia. Ecco il cale… - Annalis75327421 : RT @corriereviterbo: MARCO MENGONI I concerti in Europa. Quattro date ad aprile #marcomengoni #concerti #live #europa -