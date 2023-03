LIVE – Empoli-San Donato Tavernelle | Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladi-San, match valido per la seconda giornata del girone e del gruppo A deldi. Si parte al centro sportivo Monteboro didove i padroni di casa, vittoriosi all’esordio, sfidano gli ospiti che invece hanno perso, pur lottando fino alla fine. Chi riuscirà ad avere la meglio in questa seconda sfida delinternazionale dedicato alle formazioni giovanili? Si parte alle ore 15 di mercoledì 22 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DELL’ALBO D’ORO DEL ...