LIVE Brugge-De Panne 2023 in DIRETTA: forfait di Declerq e Vanmarcke, tra poco il via (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 Non sembra volersi fermare, almeno per il momento, la pioggia; occhio, inoltre, anche alle possibili raffiche di vento che potrebbero e non poco condizionare la gara: #ClassicBruggeDePanne Greeted by some rainy weather in Bruges pic.twitter.com/bQCkccLpjC — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 22, 2023 11.51 Foratura per il britannico Daniel McLay (Team Arkéa Samsic) durante il percorso di trasferimento; soccorso dall’ammiraglia, ha poi raggiunto nuovamente il gruppo. 11.48 Da segnalare, prima della partenza, il ritiro del belga Tim Declerq (Soudal-Quick Step) e del connazionale Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). 11.45 Il raggiungimento del chilometro zero da parte dei corridori è previsto per le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54 Non sembra volersi fermare, almeno per il momento, la pioggia; occhio, inoltre, anche alle possibili raffiche di vento che potrebbero e noncondizionare la gara: #ClassicDeGreeted by some rainy weather in Bruges pic.twitter.com/bQCkccLpjC — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 22,11.51 Foratura per il britannico Daniel McLay (Team Arkéa Samsic) durante il percorso di trasferimento; soccorso dall’ammiraglia, ha poi raggiunto nuovamente il gruppo. 11.48 Da segnalare, prima della partenza, il ritiro del belga Tim(Soudal-Quick Step) e del connazionale Sep(Israel-Premier Tech). 11.45 Il raggiungimento del chilometro zero da parte dei corridori è previsto per le ...

