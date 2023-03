“L’Italia non è razzista, faccia un po’ di autocritica”: la sberla della Cacciatori a Egonu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Maurizia Cacciatori rifila una schiacciata diretta a Paola Egonu. E il motivo sono gli insulti della stessa Egonu all’intero Paese, accusato di razzismo in svariate occasioni. Un atteggiamento che ha infastidito molti, noi in primis, che ora trovano finalmente rappresentanza nelle dichiarazioni di dissenso espresse da un volto noto, ovvero quello della ex alzatrice italiana. Cacciatori contro Egonu: “L’Italia non è razzista, non ci sto” Cacciatori attacca Egonu senza troppi complimenti ed è molto diretta nel difendere casa propria: “Non ci sto a dire che gli italiani sono razzisti. L’Italia vuole bene a Paola, le ha insegnato a giocare a volley e lei ne è consapevole”. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Mauriziarifila una schiacciata diretta a Paola. E il motivo sono gli insultistessaall’intero Paese, accusato di razzismo in svariate occasioni. Un atteggiamento che ha infastidito molti, noi in primis, che ora trovano finalmente rappresentanza nelle dichiarazioni di dissenso espresse da un volto noto, ovvero quelloex alzatrice italiana.contro: “non è, non ci sto”attaccasenza troppi complimenti ed è molto diretta nel difendere casa propria: “Non ci sto a dire che gli italiani sono razzisti.vuole bene a Paola, le ha insegnato a giocare a volley e lei ne è consapevole”. ...

