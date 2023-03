L’Italia è in ritardo sui target di marzo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Di mercoledì 22 marzo 2023) La macchina del Pnrr italiano rallenta, tra cantieri fermi, obiettivi del trimestre lontani e una nuova governance che ancora deve essere approvata. Ci sono in ballo ancora sedici miliardi di euro della tranche di metà 2023. Da Bruxelles ancora non è arrivato l’ok sui cinquantacinque obiettivi del Piano consegnati a dicembre, quello che dovrebbe sbloccare il terzo versamento da diciannove miliardi. L’attesa è giustificata: i tecnici di Bruxelles stanno cercando di trovare una quadra in dossier poco chiari come quelli sulla concorrenza o le concessioni portuali. Nell’attesa, spiegano Rosaria Amato e Filippo Santelli su Repubblica, «l’avvicinamento al prossimo traguardo di giugno – rata da sedici miliardi – si annuncia già in salita. Entro la metà dell’anno L’Italia deve completare ventisette tra “milestone” e “target”. Di questi, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 marzo 2023) La macchina del Pnrr italiano rallenta, tra cantieri fermi, obiettivi del trimestre lontani e una nuova governance che ancora deve essere approvata. Ci sono in ballo ancora sedici miliardi di euro della tranche di metà 2023. Da Bruxelles ancora non è arrivato l’ok sui cinquantacinque obiettivi delconsegnati a dicembre, quello che dovrebbe sbloccare il terzo versamento da diciannove miliardi. L’attesa è giustificata: i tecnici di Bruxelles stanno cercando di trovare una quadra in dossier poco chiari come quelli sulla concorrenza o le concessioni portuali. Nell’attesa, spiegano Rosaria Amato e Filippo Santelli su Repubblica, «l’avvicinamento al prossimo traguardo di giugno – rata da sedici miliardi – si annuncia già in salita. Entro la metà dell’annodeve completare ventisette tra “milestone” e “”. Di questi, ...

