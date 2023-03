L'Italia del futuro: Pafundi & co., i 25 talenti da tenere d'occhio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Che futuro per la nostra Italia? Pafundi prima di tutti? Sì, ma il fantasista dell'Udinese non è l'unico talento da tenere... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cheper la nostraprima di tutti? Sì, ma il fantasista dell'Udinese non è l'unico talento da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia, che ho l'onore di rappresentare nel Consiglio europeo, ha oggi tutte le carte in regola per recitare un r… - CottarelliCPI : Presidente Meloni, basta con la confusione. Lei dice che l’Italia non userà mai il MES. Non è questa la questione.… - akirecrelcel : RT @GianmarcoGio: CORSI E RICORSI STORICI ???? Napoli-Salernitana del 29 aprile 2023 potrebbe essere il match point scudetto: curiosamente,… - assosuini : #Evento da non perdere il #4Maggio e #5Maggio alle 16:00: “333 Experience Congress Italia”, il primo #congresso… - cazzxpallw : Brugherio, Italia città più malata del mondo -