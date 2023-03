Liste d’attesa al San Raffaele: ventiquattrore se scuci 7.500 euro (Di mercoledì 22 marzo 2023) All’ospedale San Raffaele di Milano, struttura privata accreditata con il servizio sanitario pubblico, per sottoporsi a un intervento di colecistectomia bisogna aspettare 1.300 giorni, circa quattro anni. Ma avendo la disponibilità di 7.500 euro avviene il “miracolo”: l’intervento può essere eseguito subito, all’indomani della prenotazione. Al San Raffaele di Milano se scuci 7.500 euro attendi ventiquattrore ore per una colecistectomia. Ma se non paghi ci vogliono 4 anni Lo testimonia la storia di una signora di nome Aurelia, raccontata dalla diretta protagonista durante il programma del medico Vittorio Agnoletto, 37 e 2, nella puntata di venerdì 17 marzo, andato in onda su Radio Popolare. La riduzione dei tempi di attesa in sanità è stato uno dei cavalli di battaglia nell’ultima ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) All’ospedale Sandi Milano, struttura privata accreditata con il servizio sanitario pubblico, per sottoporsi a un intervento di colecistectomia bisogna aspettare 1.300 giorni, circa quattro anni. Ma avendo la disponibilità di 7.500avviene il “miracolo”: l’intervento può essere eseguito subito, all’indomani della prenotazione. Al Sandi Milano se7.500attendiore per una colecistectomia. Ma se non paghi ci vogliono 4 anni Lo testimonia la storia di una signora di nome Aurelia, raccontata dalla diretta protagonista durante il programma del medico Vittorio Agnoletto, 37 e 2, nella puntata di venerdì 17 marzo, andato in onda su Radio Popolare. La riduzione dei tempi di attesa in sanità è stato uno dei cavalli di battaglia nell’ultima ...

