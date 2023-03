L’Inghilterra manda proiettili con uranio impoverito a Kiev | l’ira di Mosca

(Di mercoledì 22 marzo 2023)– Cresce la tensione sul fronte della guerra in Ucraina. Dura la reazione del Cremlino dopo l’annuncio di Londra per la fornitura adi munizioni all’da utilizzare nella guerra con la Russia. La viceministra britannica della Difesa, Annabel Goldie, ha fatto sapere che oltre a fornire i carri armati Challenger 2, il Paese invierà “munizioni, compresiperforanti contenenti”. Questo tipo di, ha aggiunto, è “molto efficace” contro carri armati e blindati. “Provocherà una tragedia globale che colpirà principalmente l’Europa” l’eventuale fornitura diconannunciata dal Regno Unito all’Ucraina. E’ il pensiero ...

