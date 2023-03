Libri Come: la manifestazione ritorna con un'edizione dedicata al potere (Di mercoledì 22 marzo 2023) Daniele Pitteri di Fondazione Musica per Roma racconta le novità della manifestazione culturale e letteraria, dal 23 marzo Roma Leggi su wired (Di mercoledì 22 marzo 2023) Daniele Pitteri di Fondazione Musica per Roma racconta le novità dellaculturale e letteraria, dal 23 marzo Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : (con omaggi floreali?) nonostante sia in un’area di alto fondale. Insomma questa volta la Terza Guerra Mondiale l’a… - Ilariaisreading : No ma io checcazzo sto leggendo? Ok che il mio inglese non è tutta sta gran cosa ma.. qui c'è scritto 5 stagioni, m… - lapieppy : 'Eccoti! Ciao, buongiorno. Dammi tutti i libri che puoi, per favore. Mi sono messa a dieta e ho bisogno di non pens… - globalistIT : - ItaliaStartUp_ : Libri Come: la manifestazione ritorna con un'edizione dedicata al potere -