Libero su cauzione l' italiano fermato in Nepal

Tiziano Ronchi, l'italiano fermato in Nepal, è stato liberato su cauzione. Secondo quanto si apprende dalla Farnesina il connazionale sta bene ed è assistito dal Console Generale Gianluca Rubagotti, che si trova da ieri nuovamente a Katmandu.

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Tiziano Ronchi, l'italiano fermato in Nepal, è stato liberato su cauzione. Secondo quanto si apprende dalla Farnesina il connazionale sta bene ed è assistito dal Console ...Tiziano Ronchi è stato liberato su cauzione. Questa mattina il 27enne professore dell ... Quindi il docente di Sarezzo è libero, non deve stare più piantonato nella clinica privata, ma deve rimanere a ...