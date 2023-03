“Li ho rubati io”. GF Vip 7, Luca Onestini choc: ha confessato tutto. Quando è successo (Di mercoledì 22 marzo 2023) GF Vip 7, Luca Onestini: la confessione è arrivata davanti ad alcuni concorrenti ed è destinata a far discutere dopo il caso scoppiato intorno all’eliminazione di Antonella Fiordelisi con il clamoroso sfogo di Orietta Berti arrivato dopo la puntata. “Grazie di cuore a Vanity Fair al suo Direttore Marchetti Simone e al giornalista Mario Manca per l’analisi oggettiva e le bellissime parole di stima che hanno avuto per me. Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari”. “Ci tengo però anche a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) GF Vip 7,: la confessione è arrivata davanti ad alcuni concorrenti ed è destinata a far discutere dopo il caso scoppiato intorno all’eliminazione di Antonella Fiordelisi con il clamoroso sfogo di Orietta Berti arrivato dopo la puntata. “Grazie di cuore a Vanity Fair al suo Direttore Marchetti Simone e al giornalista Mario Manca per l’analisi oggettiva e le bellissime parole di stima che hanno avuto per me. Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari”. “Ci tengo però anche a fare un appello ail mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non ...

