(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Si è spenta a 97 anni, la donna trans più anziana d'Italia. Impossibile dimenticare la sua intervista dello scorso anno in cui ha raccontato la sua esperienza nel campo di concentramento di Dachau. Nonil suoe la sua lotta per la libertà. Le sia lieve la terra". Lo scrive su Facebook Pina, del Pd, vice presidente del Parlamento europeo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : È morta ieri #LucySalani, “nonna trans” d’Italia sopravvissuta a Dachau prima e all’Italia omotransfobica dopo. La… - Loreta62267450 : RT @SimoneAlliva: È morta ieri #LucySalani, “nonna trans” d’Italia sopravvissuta a Dachau prima e all’Italia omotransfobica dopo. La sua s… - mbic91 : RT @SimoneAlliva: È morta ieri #LucySalani, “nonna trans” d’Italia sopravvissuta a Dachau prima e all’Italia omotransfobica dopo. La sua s… - TV7Benevento : Lgbt: morta Lucy Salani, Picierno (Pd) 'non dimenticheremo suo coraggio' - - the_caturix : RT @SimoneAlliva: È morta ieri #LucySalani, “nonna trans” d’Italia sopravvissuta a Dachau prima e all’Italia omotransfobica dopo. La sua s… -

... ex fidanzata di B., ora moglie di Paola Turci, domani sarà alla manifestazionedi Milano con ... In Conference, Sarri ko, la Fiorentina ok • ÈBice Biagi, figlia di Enzo Biagi, anche lei ...Ariete a Le Iene parla di mondo+: 'non dimentichiamocene mai' La cantante a Le Iene porta ... la ragazza trans trovatain una camera d'albergo a Como. Queste sono solo alcune delle storie ......e interscambio di buone prassi finalizzate alla tutela dei Diritti Umani delle personee alla ...ha invocato un'apertura della Lega sui diritti civili - restino ancora una volta lettera. Sono ...

Lgbt: morta Lucy Salani, Picierno (Pd) ‘non dimenticheremo suo ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Si è spenta a 97 anni Lucy Salani, la donna trans più anziana d’Italia. Impossibile dimenticare la sua intervista dello scorso anno in cui ha raccontato la sua esperienza ...Vivere come Lgbt in Europa e Asia è più pericoloso che mai: essere lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender significa rischiare odio e violenza ...