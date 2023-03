LGBT+ – Grassadonia: “Con la morte di Lucy Salani la comunità perde un punto di riferimento. Continueremo a raccontare la sua storia” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Con la morte di Lucy Salani va via un pezzo della nostra storia. La comunità lgbtqia+ perde un punto di riferimento e il nostro Paese perde un pezzo della sua storia antifascista. Unica donna trans, deportata a Dachau nel 1944, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. La sua storia è raccontata in un film meraviglioso “C’è un soffio di vita soltanto” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Un film che è una carezza che scalda il cuore e che tutti dovrebbero vedere. L’unico rimpianto che ho è quello di non essere arrivata in tempo per averla qui a Roma. Ma la sua storia Continueremo a raccontarla.” Lo dichiara Marilena Grassadonia, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Con ladiva via un pezzo della nostra. Lalgbtqia+undie il nostro Paeseun pezzo della suaantifascista. Unica donna trans, deportata a Dachau nel 1944, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. La suaè raccontata in un film meraviglioso “C’è un soffio di vita soltanto” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Un film che è una carezza che scalda il cuore e che tutti dovrebbero vedere. L’unico rimpianto che ho è quello di non essere arrivata in tempo per averla qui a Roma. Ma la suaa raccontarla.” Lo dichiara Marilena, ...

