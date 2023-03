L’eterno dilemma del diritto d’autore delle pubblicazione digitalizzate per la sola consultazione

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La class action di quattro grandi editori nei confronti di Internet Archive sta facendo emergere un dettaglio che non può essere sottovalutato nel giocoparti di questa causa che potrebbe provocare ampi riflessi all’interno del mondo del web. Perché appaiono evidenti, come spiegato anche dal giudice americano chiamato a valutare le accuse e le difese, le lacune legislative sulla protezione del copyright per quel che riguarda le opere e le pubblicazioni. Negli Stati Uniti, per esempio, si fa riferimento a un impianto normativo datato 1976 (poi modificato nel corso degli anni). Ma gli interventi su questa legge non hanno dipanato la matassa. LEGGI ANCHE > Hachette vs Internet Archive: le ragioni dietro l’azione legale per un’iniziativa avviata in pandemia Proprio il Copyright Act del ’76 racchiude i princìpi alla base della difesa ...