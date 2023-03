L’Eredità 22 marzo 2023, alla prima ghigliottina Pierluigi non indovina la parola nonostante il percorso perfetto ai dimezzamenti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 22 marzo 2023 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Pierluigi, campione per la prima volta, amante della musica e tecnico. alla ghigliottina, il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 160.000 euro senza nemmeno un dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Terapia Alza Goccia Sicurezza Inferno. Dopo il classico tempo di riflessione, il giovane neo-campione (poco più che trentenne) ha scritto sul cartoncino la parola Uscita. Sebbene non sia apparso molto convinto della propria scelta: “So un po’ dubbioso”. E in effetti la parola non era Uscita bensì ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 22– è giunto al gioco finale de, campione per lavolta, amante della musica e tecnico., il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 160.000 euro senza nemmeno un dimezzamento e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Terapia Alza Goccia Sicurezza Inferno. Dopo il classico tempo di riflessione, il giovane neo-campione (poco più che trentenne) ha scritto sul cartoncino laUscita. Sebbene non sia apparso molto convinto della propria scelta: “So un po’ dubbioso”. E in effetti lanon era Uscita bensì ...

