Leone in fin di vita in uno zoo cinese, il video dell'animale sofferente fa il giro del web: "Salvate il povero Ala" (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Salvate il povero Ala!": questo chiede a gran voce il popolo del Web da quando su Internet ha iniziato a circolare il video scioccante di un Leone che, ridotto a pelle ossa, cammina faticosamente nel suo recinto, riuscendo a stento a reggendosi in piedi. Il video del povero felino, inizialmente pubblicato sul social cinese Douyin e poi circolato su Twitter, è davvero triste da guardare, e in molti si sono chiesti come mai il Leone Ala si trovi in quelle condizioni, e se lo Jinniu Lake Safari Park di Nanjing, città della Cina Orientale, si prenda effettivamente cura come dei suoi animali. "È incredibile che sia tenuto ancora qui. Se è malato, dovrebbe essere curato": sono moltissimi i commenti come questo, sotto il video

