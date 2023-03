Leonardo Pieraccioni | conto da 162mila euro al ristorante di Salt Bae | ' Sputi la carne e la rivendi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... e_cavagna : Conto da 160mila euro? Pieraccioni contro lo chef Salt Bae: «Vino che costa come un bilocale, con mezza braciola ci… - cockorossi : ?????? Vieni in Italia ahahahah jajaja il gesto finale di Pieraccioni - infoitestero : Salt Bae, Leonardo Pieraccioni contro il conto da 160mila euro - infoitestero : Salt Bae: Leonardo Pieraccioni e il conto da 162mila euro, 'Con mezza braciola ci compri il motorino' - lucia25968868 : RT @CristinaMolendi: Da #INSTAGRAM_STORY Leonardo Pieraccioni ——- #Nardella #Renzi ?????????????????????? -

Il conto salato dello chef stellato Salt Bae ha fatto perdere le staffe a, che non ha potuto fare a meno di commentare sui social l'accaduto con la sua solita ironia e comicità . L'attore ha ripreso sui suoi canali social lo scontrino pubblicato dal ...commenta un conto, salatissimo, che alcuni clienti hanno pagato in un ristorante di Salt Bae, lo chef noto per il lancio del sale sulla carne servita nei suoi locali. "Voglio ...commenta un conto, salatissimo, che alcuni clienti hanno pagato in un ristorante di Salt Bae, lo chef noto per il lancio del sale sulla carne servita nei suoi locali. 'Voglio ...

Salt Bae, Leonardo Pieraccioni contro il conto da 160mila euro Sky Tg24

L’attore Leonardo Pieraccioni ha intercettato uno scontrino di 160mila euro speso da un gruppo di persone in uno dei locali del celebre macellaio e ristoratore Salt Bae. E in un video su Instagram iro ...(Adnkronos) - Leonardo Pieraccioni commenta un conto, salatissimo, che alcuni clienti hanno pagato in un ristorante di Salt Bae, lo chef noto per il lancio del sale sulla carne servita nei ...