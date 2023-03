Lega Pro | Marani | «Un’idea per incentivare i club potrebbe essere quella di dare un premio al campo più bello»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Matteo, presidente dellaPro, durante il Consiglio Direttivo della Serie C che si è tenuto nella sede di Firenze Matteo, presidente dellaPro, durante il Consiglio Direttivo della Serie C che si è tenuto nella sede di Firenze. MANTI ERBOSI – «I manti erbosi diPro devono assolutamente migliorare. E’ necessario un miglioramento delle nostre strutture di gioco perché dobbiamo tutelare il gesto tecnico, la bellezza del calcio, gli atleti stessi, oltre a chi investe nel pallone.perdiunalpiù». L'articolo proviene da Calcio News ...

Sarà dura anche domenica prossima al Ceravolo, alle 14:30 (gara anticipata rispetto alla data e all'orario stabiliti in precedenza dalla), nel giorno della festa promozione casalinga dei ...Vorrei che il Milan costruisse lo stadio da solo,che investisse ancor di piú nello scouting mondiale e soprattutto italiano e mi piacerebbe facesse la seconda squadra nella,tutto sarebbe piú ...Il medico sociale della squadra di calcio del Picerno (, girone C), Lorenzo Puccillo, di 70 anni, è stato trovato privo di vita, questa mattina, a Pescopagano (Potenza) in un terreno di sua proprietà. Stando alle prime ricostruzioni operate dai ...

Lega Pro, Fabio Renzo tra i team manager a colloquio con i dirigenti dell’Inter Messina Sportiva

