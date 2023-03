Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Leccemania: rammarico per una partita mai chiusa, sosta fondamentale per recuperare i giocatori offensivi: La parti… -

In conclusione, a caldo poteva esserci ilper non aver vinto ma ciò che resta è una prestazione bella e convincente e soprattutto che ha portato l'imbattibilità contro una squadra ...In conclusione, a caldo poteva esserci ilper non aver vinto ma ciò che resta è una prestazione bella e convincente e soprattutto che ha portato l'imbattibilità contro una squadra ...

Leccemania: rammarico per una partita mai chiusa, sosta ... Calciomercato.com

La partita del Franchi lascia il Lecce a quota 27 punti in altrettante partite e la quarta sconfitta di fila senza riuscire a segnare. La sfida contro la Fiorentina ha visto lo stesso copione ...