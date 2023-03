Lecce, uomo indagato per occultamento di cadavere sostiene che il corpo ritrovato non è di suo padre (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lecce, occultamento cadavere dell’anziano di 84 anni, trovato morto la scorsa settimana nella sua abitazione: il figlio che è accusato di averlo nascosto, forse per continuare a riscuotere la pensione, si difende dalle accuse e contrattacca. Quello ritrovato non sarebbe il cadavere del padre. A una settimana circa dal ritrovamento del cadavere dell’anziano del quale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)dell’anziano di 84 anni, trovato morto la scorsa settimana nella sua abitazione: il figlio che è accusato di averlo nascosto, forse per continuare a riscuotere la pensione, si difende dalle accuse e contrattacca. Quellonon sarebbe ildel. A una settimana circa dal ritrovamento deldell’anziano del quale ... TAG24.

