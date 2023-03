Le troupe incrociano le braccia | è sciopero

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ciak non si gira,oggi in“Vogliamo paghe a livelli internazionali” La Stampa, di Francesca D’Angelo, pag. 32 Ciak, (non) si gira. I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno indetto unogenerale dellecinetelevisive per l’intera giornata di oggi. Le ragioni? Le stesse della precedente agitazione di categoria, ovvero: mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, orari di lavoro insostenibili, scarse tutele e paghe da rivedere. L’ultimorisaliva al 2019. Ben quattro anni fa. Come è possibile che, in tutto questo tempo, la situazione non sia cambiata e le parti non abbiamo trovato un accordo? La risposta è riassumibile in due parole: «pandemia» e «globalizzazione». L’esplosione del Covid aveva infatti congelato le rivendicazioni delle ...