Le stiliste spagnole Rocío e Mila Montero a Napoli per due eventi dedicati alla moda flamenca (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa moda flamenca arriva a Napoli, per un doppio appuntamento promosso dall'Instituto Cervantes e dall'Accademia di Belle Arti il 23 marzo. Protagoniste dell'evento, le stiliste spagnole Rocío e Mila Montero, rispettivamente direttore creativo ed esecutivo della prestigiosa maison Lina 1960. Le due stiliste terranno a Napoli un workshop e una conferenza dove illustreranno le varie fasi creative del loro lavoro e la storia della moda flamenca. Il primo appuntamento, giovedì 23 marzo, dalle ore 10 alle 12 presso la Fondazione Foqus (in via Portacarrese a Montecalvario), vedrà protagonisti gli studenti del corso di Fashion Design e di Graphic Design della ...

