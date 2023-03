Le stazioni ferroviarie regno di impuniti straconosciuti dalle Forze dell'Ordine (Di mercoledì 22 marzo 2023) La cronaca delle ultime settimane sulle principali stazioni italiane ha mostrato come questi luoghi siano terreno fertile per la criminalità rappresentando un pericolo per i milioni di viaggiatori che ci transitano ogni giorno. Ma la cosa più sconcertante è che a commettere i reati sono sempre le stesse persone. Soggetti noti alle Forze di polizia che vengono sorpresi a commettere la stessa tipologia di reato per poi tornare quasi subito fuori le stazioni che si sono guadagnate il titolo di paradiso dei recidivi. «Quando arrestiamo una persona nelle stazioni, il sistema giudiziario che dovrebbe assicurare per un determinato periodo di tempo questi soggetti in strutture carcerarie nella stragrande maggioranza dei casi le rimette in libertà»-ci spiega Domenico Pianese del sindacato di Polizia ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) La cronacae ultime settimane sulle principaliitaliane ha mostrato come questi luoghi siano terreno fertile per la criminalità rappresentando un pericolo per i milioni di viaggiatori che ci transitano ogni giorno. Ma la cosa più sconcertante è che a commettere i reati sono sempre le stesse persone. Soggetti noti alledi polizia che vengono sorpresi a commettere la stessa tipologia di reato per poi tornare quasi subito fuori leche si sono guadagnate il titolo di paradiso dei recidivi. «Quando arrestiamo una persona nelle, il sistema giudiziario che dovrebbe assicurare per un determinato periodo di tempo questi soggetti in strutture carcerarie nella stragrande maggioranza dei casi le rimette in libertà»-ci spiega Domenico Pianese del sindacato di Polizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NazzarenoCosta1 : @aleruss0 Semplice,Travaglio con il suo giornale 'Il Fatto Quotidiano' si mette dalla parte di Putin che ha deporta… - vottainlinea : @fuoridalcorotv @Nico_calcagno Andranno ad appollaiarsi nelle stazioni ferroviarie e sui marciapiedi dei grandi cen… - enzocat67 : @SecolodItalia1 Perfetto: ong e trafficanti vittime, scuole politicizzate, migranti per le stazioni ferroviarie, ut… - gabri48_123 : RT @vincenzoa054: @riccardomagi @Piu_Europa Non me ne fotte...mi interessa sapere più come volete arginare la violenza delle risorse in tut… - vincenzoa054 : @riccardomagi @Piu_Europa Non me ne fotte...mi interessa sapere più come volete arginare la violenza delle risorse… -