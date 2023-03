Le spese bancarie nascoste: come evitarle (Di mercoledì 22 marzo 2023) Leggendo l’estratto conto ci si può rendere conto di star pagando per dei servizi che si credevano gratuiti oppure che, complessivamente, i costi bancari sono superiori a quanto non ci si aspettasse. Sono molti gli utenti delle banche che si ritrovano a dover combattere contro le spese nascoste. Ecco come difendersi da questi costi imprevisti e come evitare che le spese sui conti correnti diventino troppo alte. Trova i conti correnti più economici Quali sono le commissioni nascoste più frequenti Spesso a far alzare i costi dei conti correnti sono le operazioni che si fanno più di frequente, alle quali la banca applica dei costi a cui la clientela non presta attenzione. È il caso, ad esempio, delle commissioni che vengono richieste se si fa un prelievo in un ATM diverso da quello della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Leggendo l’estratto conto ci si può rendere conto di star pagando per dei servizi che si credevano gratuiti oppure che, complessivamente, i costi bancari sono superiori a quanto non ci si aspettasse. Sono molti gli utenti delle banche che si ritrovano a dover combattere contro le. Eccodifendersi da questi costi imprevisti eevitare che lesui conti correnti diventino troppo alte. Trova i conti correnti più economici Quali sono le commissionipiù frequenti Spesso a far alzare i costi dei conti correnti sono le operazioni che si fanno più di frequente, alle quali la banca applica dei costi a cui la clientela non presta attenzione. È il caso, ad esempio, delle commissioni che vengono richieste se si fa un prelievo in un ATM diverso da quello della ...

