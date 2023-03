Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tre i temi fondamenentali sui giornali, in apertura, oggi: l'incontro tra Xi, presidente cinese, e Vladimir Putin, presidente russo; la siccità globale nel giorno della Giornata mondiale dell'acqua; armi e migranti, i due argomenti affrontati dal Premier, Giorgia Meloni. Spazio anche alla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Casal di Principe, per un messaggio di speranza contro la mafia Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tre i temi fondamenentali sui giornali, in apertura,: l'incontro tra Xi, presidente cinese, e Vladimir Putin, presidente russo; la siccità globale nel giorno della Giornata mondiale dell'acqua; armi e migranti, i due argomenti affrontati dal Premier, Giorgia Meloni. Spazio anche alla visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Casal di Principe, per un messaggio di speranza contro la mafia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiochiusi : Non una riga sul rapporto Onu sul clima sulle prime pagine delle testate di destra. La Verità in compenso ha ques… - ZZiliani : COMPITI A CASA Confrontate le prime pagine dei 3 quotidiani sportivi italiani del 12 settembre (l’indomani di… - Giovann39862505 : RT @DomenicoDistas3: Buongiorno fratelli e sorelle di tifo...un buon #intermerda a tutti e come di consueto le prime pagine dei quotidiani… - umbriajournal_ : Prime pagine in televisione la rassegna stampa 22 03 2023 - fantapiu3 : Via al #mercoledì con le prime pagine dei #quotidiani ?? sportivi dal mondo, oggi primi match di qualificazione alla… -