LE NUOVE SERIE RAI: LEOPARDI, MAMELI, MONTALBANO (FORSE), LE FOIBE, PRIMA DI NOI (Di mercoledì 22 marzo 2023) Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, annuncia i titoli inediti e le NUOVE stagioni di alcune SERIE amate dal pubblico. Il tutto vedrà la luce a partire dalla stagione tv 2023/2024. Vediamo nel dettaglio le fiction annunciate, a partire dagli episodi finali di MONTALBANO che dipendono però dal "sì" di Luca Zingaretti che non è ancora arrivato. Tra le SERIE d'epoca, "due puntate su Goffredo MAMELI, l'autore dell'inno italiano raccontato in chiave pop, un eroe che muore giovanissimo, a 21 anni, combattendo durante la difesa della Repubblica romana", così nell'intervista a Il Giornale. Le FOIBE vengono raccontate in un film singolo attraverso la storia di Maddalena, una ragazza istriana che deve lasciare la sua terra insieme a tanti altri connazionali. Giacomo ...

