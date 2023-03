Le maxi-truffe ai bonus edilizi tra Avellino e Asti | falsi crediti per oltre 3 miliardi | la rete dei prestanome con morti e clochard

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono due le bande di truffatori scoperte dalla Guardia di finanza in altrettante inchiesta trache hanno fatto emergeresuiperfiscali totalmentepari adi euro. La Guardia di Finanza die Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di, ha sequestratod’imposta fittizi per circa 1.7di euro: si tratta del sequestro did’imposta più alto di sempre. Latruffa ruotava attorno aiper l’a, principalmente “Eco” e “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoBerretta : RT @ilgiornale: Scoperta una maxi frode da 1,7 miliardi sui bonus edilizi: pratiche anche da clochard e persone decedute. Renzi all'attacco… - bizcommunityit : Le maxi-truffe ai bonus edilizi tra Avellino e Asti, falsi crediti per oltre 3 miliardi: la rete dei prestanome con… - giorgio_lope : RT @LucioMalan: Maxi truffa sui bonus edilizi, le richieste anche da clochard e persone morte: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi di eur… - BallettiRoberto : RT @ilgiornale: Scoperta una maxi frode da 1,7 miliardi sui bonus edilizi: pratiche anche da clochard e persone decedute. Renzi all'attacco… - Rocha496 : RT @ilgiornale: Scoperta una maxi frode da 1,7 miliardi sui bonus edilizi: pratiche anche da clochard e persone decedute. Renzi all'attacco… -

La procura di Avellino sta coordinando un'indagine riguardante unatruffa messa a segno con i bonus per l'edilizia, in particolare l'ecobonus e il bonus facciate, disposti dal governo. Inchiesta ......Guardia di finanza in altrettante inchiesta tra Avellino e Asti che hanno fatto emergeresui ... Latruffa ruotava attorno ai bonus per l'edilizia, principalmente ' Ecobonus ' e 'Bonus ......e di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una... dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentitocolossali a spese dello Stato. ...

Le maxi-truffe ai bonus edilizi tra Avellino e Asti, falsi crediti per oltre ... Open

Crediti d'imposta fittizi per 1 miliardo e 700mila euro. La procura di Avellino sta coordinando un'indagine riguardante una maxi truffa messa a segno con i bonus per l'edilizia, in particolare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...