Le mani del Pd nei piatti dei bambini: anche a Pisa vuole imporre la carne halal a scuola. Genitori furiosi (Di mercoledì 22 marzo 2023) La sinistra all’assalto delle mense scolastiche. Dopo la cittadina di Lodi, dove da giorni è al centro delle polemiche il caso della carne halal servita nei piatti di tutti i bambini, oggi, rilanciato da Libero prima e da Il Giornale poi, è esploso anche il caso di Pisa. E in entrambe i casi il tentativo forzato di inserire di soppiatto (ossia senza che le famiglie ne siano state informate) questo particolare tipo di carne (non suina). Macellata secondo i dettami islamici. E inizialmente pensato solo per i piccoli di fede musulmana, ma poi esteso a tutti i bambini, sta scatenando la rabbia dei Genitori. Oltre che la bufera politica nelle aule consiliari dei comuni coinvolti. Comuni fieramente contrari all’ennesima forzatura culturale. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) La sinistra all’assalto delle mense scolastiche. Dopo la cittadina di Lodi, dove da giorni è al centro delle polemiche il caso dellaservita neidi tutti i, oggi, rilanciato da Libero prima e da Il Giornale poi, è esplosoil caso di. E in entrambe i casi il tentativo forzato di inserire di soppiatto (ossia senza che le famiglie ne siano state informate) questo particolare tipo di(non suina). Macellata secondo i dettami islamici. E inizialmente pensato solo per i piccoli di fede musulmana, ma poi esteso a tutti i, sta scatenando la rabbia dei. Oltre che la bufera politica nelle aule consiliari dei comuni coinvolti. Comuni fieramente contrari all’ennesima forzatura culturale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le carte dell'inchiesta #Prisma sono da tempo nelle mani dell'UEFA che ha già contezza del mancato rispetto del FPF… - GiovaQuez : Orsini: 'La Corte penale internazionale si è COMPLETAMENTE SCREDITATA con questo atto contro Putin. E' fin troppo n… - ZZiliani : Ricapitolando. #Rabiot che avrebbe dovuto essere ammonito per il mani con la Samp ed essere squalificato (era diffi… - GASirianni : RT @DiegoSiragusa: BRAVO! COSÌ SI RISPONDE A UN PRESIDENTE FASCISTA 'Milioni di persone sono morte in Iraq e in Afghanistan. Abbiamo comba… - freedom19437590 : @Vivian7412 Chissà, chissà, domani ??su che cosa metteremo le mani ?? se si potrà contare ancora le onde del mare… -