Le Iene, GionnyScandal ritrova i genitori biologici (Di mercoledì 22 marzo 2023) GionnyScandal grazie all'aiuto de Le Iene ha ritrovato i genitori biologici: il rapper era stato adottato trent'anni fa GionnyScandal è riuscito a ritrovare i suoi genitori biologici grazie all'interessamento de Le Iene: il rapper trent'anni fa era stato adottato. Nella puntata andata in onda il 21 marzo dello show condotto da Belen, ci è stato finalmente il ricongiungimento tra Gionata Di Dio, vero nome del'artista, e il padre. Un destino triste quello di GionnyScandal, abbandonato sulle scale di un orfanotrofio, venne adottato da una famiglia lombarda. Ma la sorte si accanì contro quello che diventerà un amatissimo rapper. I genitori adottivi, infatti, sarebbero morti a pochi anni di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023)grazie all'aiuto de Lehato i: il rapper era stato adottato trent'anni faè riuscito are i suoigrazie all'interessamento de Le: il rapper trent'anni fa era stato adottato. Nella puntata andata in onda il 21 marzo dello show condotto da Belen, ci è stato finalmente il ricongiungimento tra Gionata Di Dio, vero nome del'artista, e il padre. Un destino triste quello di, abbandonato sulle scale di un orfanotrofio, venne adottato da una famiglia lombarda. Ma la sorte si accanì contro quello che diventerà un amatissimo rapper. Iadottivi, infatti, sarebbero morti a pochi anni di ...

