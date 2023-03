Le figlie di Sgarbi lo difendono: “Non era una battuta tanto adatta ma è il nostro modo di scherzare” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Ma no che non mi sono offesa, è il nostro modo di scherzare, dai. Certo, detta in tv alle tre di pomeriggio magari non era una battuta tanto adatta, gli è uscita un po’ male. Papà non è così tremendo, ma quando c’è da parlare si infervora e non ne azzecca una”: le figlie di Sgarbi prendono le difese del padre che, ospite con le due figlie da Mara Venier a Domenica In per la Festa del Papà, l’ha santificata a modo suo. Rivolto appunto alla terzogenita, di cui non ricordava la data di nascita (“Tu di che anno sei Evelina? Del 1999, vero?”. “No, del 2000”), aveva poco felicemente ribattuto: “Devi stare attenta, allora… secondo una mia assistente quelle nate nel 2000 sono tutte tr…”. “Fa il duro, lo scontroso, poi mi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Ma no che non mi sono offesa, è ildi, dai. Certo, detta in tv alle tre di pomeriggio magari non era una, gli è uscita un po’ male. Papà non è così tremendo, ma quando c’è da parlare si infervora e non ne azzecca una”: lediprendono le difese del padre che, ospite con le dueda Mara Venier a Domenica In per la Festa del Papà, l’ha santificata asuo. Rivolto appunto alla terzogenita, di cui non ricordava la data di nascita (“Tu di che anno sei Evelina? Del 1999, vero?”. “No, del 2000”), aveva poco felicemente ribattuto: “Devi stare attenta, allora… secondo una mia assistente quelle nate nel 2000 sono tutte tr…”. “Fa il duro, lo scontroso, poi mi ...

