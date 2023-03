Le cose che ancora non tornano sul naufragio a Cutro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carlossainz55 : A tutti i nostri Tifosi, grazie per il vostro sostegno incondizionato. So che non siamo dove vorremmo, ma siamo la… - davcarretta : Cose che non si vedono da noi. Strano. - LinoGuanciale : È quando si rischia di perdere tutto che si apprezzano le cose importanti! #ilcommissarioricciardi2 - CabiriaMinerva : @laRoyalBlood_ @trashloger Tra l'altro ci tengo a precisare che il Giappone ha cercato di occupare il territorio ko… - alberto_parini : RT @AStramezzi: Avevo avuto modo di ascoltare e apprezzare il pensiero culturale originale di Borgonovo senza interruzioni per 2h Bravi i g… -

PAROLE - "Tempo fa ho dettoDe Laurentiis non capisce di calcio Il tempo insegna, ha capito tante. ...... le societàcomprano e vendono i titoli in Borsa per i grandi investitori. L'ho portato con me quando sono diventato giornalista di Repubblica dove, tra le altre, mi sono occupato di ...' Soho il livello giusto e, come in tutte le carriere, ci sono momenti in cui levanno meno bene. Però sono pronto, sto lottando e sto facendo tutto il possibile per tornare al livello ...

Ci sono cose che le donne non possono raccontare Domani

Questa alleanza ha come prima cosa lanciato una funzione chiamata “trasferimento reciproco”, che è in qualche modo simile all’Airdrop di Apple e serve a realizzare il trasferimento di foto, video e ...ha scherzato Ginevra prima di approfondire l’argomento, “Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c’è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stato una persona con ...