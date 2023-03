Lazza: “Sgarbi come padre, ogni tanto va ribadito”, il web insorge (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lazza Sgarbi. Probabilmente una battuta infelice sta scatenando un putiferio sul web. Qualche minuto fa Lazza, secondo classificato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, ha pubblicato un messaggio su Twitter che ha lasciato davvero tutti di stucco. “Sgarbi come padre, ogni tanto va ribadito“, recita il tweet incriminato. Facciamo però un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023). Probabilmente una battuta infelice sta scatenando un putiferio sul web. Qualche minuto fa, secondo classificato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, ha pubblicato un messaggio su Twitter che ha lasciato davvero tutti di stucco. “va“, recita il tweet incriminato. Facciamo però un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flamanc24 : RT @kuro1nam1da: aiutiamo lazza e sgarbi a sparire come cenere - erica06065959 : @katiaMMLights @mely_iovino @_LaChicca__ Lazza li piace Sgarbi io odio - kuro1nam1da : aiutiamo lazza e sgarbi a sparire come cenere - smppzz : @Edoardoleicorre @FillyxFerrari è stato sgarbi ad andare da mara a domenica in, e lazza più scrive quel tweet (mi s… - antaartide : io che faccio finta di non aver letto il tweet di lazza su sgarbi -