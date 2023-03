Lazio, via libera al primo bilancio della giunta Rocca. Parte l’operazione verità sui conti di Zingaretti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Via libera al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Lazio. Ieri la giunta Rocca ha approvato il primo documento finanziario. Una proposta di legge di 7 articoli e 20 allegati che rappresentano le previsioni finanziarie dei prossimi tre anni. Il prossimo passaggio è quello dell’approvazione da Parte del consiglio regionale. Previsto entro il 31 marzo. Via libera al primo bilancio della giunta Rocca Si tratta di una manovra prevalentemente tecnica, ereditata dalla passata amministrazione Zingaretti. “I risultati finanziari del settore sanitario nel quarto bimestre 2022 – fa sapere l’assessore al bilancio di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Viaaldi previsione 2023-2025Regione. Ieri laha approvato ildocumento finanziario. Una proposta di legge di 7 articoli e 20 allegati che rappresentano le previsioni finanziarie dei prossimi tre anni. Il prossimo passaggio è quello dell’approvazione dadel consiglio regionale. Previsto entro il 31 marzo. ViaalSi tratta di una manovra prevalentemente tecnica, ereditata dalla passata amministrazione. “I risultati finanziari del settore sanitario nel quarto bimestre 2022 – fa sapere l’assessore aldi ...

