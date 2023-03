Lazio: “Tre identificati per discriminazioni ed antisemitismo, allontanamento a vita dallo stadio” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo i cori di discriminazione manifestatisi durante il derby capitolino di domenica, la Lazio ha reso noto attraverso una nota di aver identificato i responsabili: “Nel corso della partita di domenica, Lazio-Roma, e nei giorni immediatamente successivi, sono state identificate tre persone che si sono rese protagoniste di comportamenti che nulla hanno a che vedere con il tifo e che manifestano forme di discriminazione e antisemitismo. Grazie alla collaborazione tra la Società Sportiva Lazio, il proprio servizio di sicurezza, gli steward e le forze dell’ordine, anche mediante l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza dello stadio Olimpico, si è proceduto in breve tempo all’individuazione di una persona che indossava la maglia con il numero 88 recante la scritta “HITLERSON” e di altre due che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo i cori di discriminazione manifestatisi durante il derby capitolino di domenica, laha reso noto attraverso una nota di aver identificato i responsabili: “Nel corso della partita di domenica,-Roma, e nei giorni immediatamente successivi, sono state identificate tre persone che si sono rese protagoniste di comportamenti che nulla hanno a che vedere con il tifo e che manifestano forme di discriminazione e. Grazie alla collaborazione tra la Società Sportiva, il proprio servizio di sicurezza, gli steward e le forze dell’ordine, anche mediante l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza delloOlimpico, si è proceduto in breve tempo all’individuazione di una persona che indossava la maglia con il numero 88 recante la scritta “HITLERSON” e di altre due che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA | #Lazio: 'Tre identificati per discriminazioni ed antisemitismo, allontanamento a vita dallo stadio' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lazio, daspo a vita a tre tifosi per i cori antisemiti e la maglia “Hitlerson”: Nella giornata… - CalcioFinanza : Lazio, daspo a vita dall’Olimpico a tre tifosi per i cori antisemiti e la maglia “Hitlerson” - maxpix69 : @RObiettivo @OfficialSSLazio Mamma mia er cetriolone che te gira dentro ar culo da tre giorni mmmmmmmmmmm vieni sot… - risetta3 : RT @eni: GreenIT e @CIP_Copenhagen fanno un passo avanti nello sviluppo dell'#offshorewind in Italia, grazie ai nuovi progetti a circa 30 k… -