Lazio, Sarri sogna un centrocampista del Napoli per sostituire Milinkovic (Di mercoledì 22 marzo 2023) Se in estate Milinkovic dirà addio, Sarri vorrebbe sostituirlo con Zielinski. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport che racconta anche... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Se in estatedirà addio,vorrebbe sostituirlo con Zielinski. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport che racconta anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, Sarri sogna un centrocampista del Napoli per sostituire Milinkovic - sportli26181512 : Lazio, Sarri sogna un centrocampista del Napoli per sostituire Milinkovic: Se in estate Milinkovic dirà addio, Sarr… - lies_the_rub : RT @MarcoLai_23: Ho scritto della Lazio di Maurizio Sarri. Il segreto della fase difensiva dei biancocelesti? Un atteggiamento più discipl… - infoitsport : 'Sto litigando per avere giocatori italiani': Lazio, le richieste di Sarri per l'estate - Gianskrt : @salvatoreniggez La Lazio si è costruita la difesa più forte del campionato grazie a Sarri al massimo -