Lazio-Roma, scontro anche negli spogliatoi tra i calciatori: "La smetti di fare il fenomeno?" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Animi molto accesi tra i giocatori biancocelesti e i giallorossi nel derby della capitale andato in scena domenica 19 marzo, vinto dalla Lazio per 1-0 con gol di Mattia Zaccagni. Le tensioni, però, non sono terminate al triplice fischio finale: infatti, secondo quello che riporta il Messaggero, negli spogliatoi c'è stato un battibecco che ha avuto come protagonisti Alessio Romagnoli e Gianluca Mancini. Un addetto della Lazio lo ha raccomandato di non passare davanti allo spogliatoio della Roma: "Alessio, devi fare il giro largo". La risposta del difensore centrale ex Milan: "Non me ne frega nulla, io passo dove mi pare". A ribattere è l'ex Atalanta: "Ale', ma fai il serio, anche io ho vinto un derby, ma mica ho fatto tutto sto casino.

