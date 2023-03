Lazio, la Premier non molla Milinkovic (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non si placano le sirene inglesi per Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio, riporta il Sun, è un obiettivo dell'Arsenal... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non si placano le sirene inglesi per Sergej-Savic: il centrocampista della, riporta il Sun, è un obiettivo dell'Arsenal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, la Premier non molla Milinkovic - TMW_radio : #Maracanà ?? Angelo Gregucci: «#Lazio, per crescere serve un play e un attaccante di prospettiva. #Napoli, Osimhe… - PasqualeNegro : @wazzaCN @rmariansss Ma che vuol dire?Paragonando i due campionati (premier e serie a)la rosa del Tottenham non è p… - soccerstatscom : #SoccerDailyRecap 19-Mar-2023 Premier League 4:1 Arsenal - Crystal Palace Serie A 3:1 Sampdoria - Hellas Verona 0… - lucareal2 : @milanxsempre85 @lele_9009 @Sgamba83 @86_longo De Zerbi allena in Premier, figurati se vuol tornare in Italia. Sarri non lascia la Lazio -