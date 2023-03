Lazio, denunciato il tifoso con la maglia “Hitlerson 88”: non è italiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora al centro delle polemiche il tifo di casa Lazio, in particolare la sua fetta più estremista. Dopo gli scandali del Maradona di Napoli, con petardi lanciati sulla folla e cori antisemiti nei meandri dello stadio, il tifo biancoceleste è stato ancora una volta protagonista di un evento scabroso. Durante il derby fra Lazio e Roma della scorsa domenica infatti, alcune foto apparse sui social avevano testimoniato la presenza all’Olimpico di una maglia alquanto particolare. Indossata da un tifoso in tribuna Monte Mario, tale divisa della Lazio recitava “Hitlerson 88“. Chiari quindi i riferimenti ad Adolf Hitler ed al regime fascista. Il tifoso in questione è stato denunciato nelle ultime ore. Inni al nazismo durante Lazio-Roma, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora al centro delle polemiche il tifo di casa, in particolare la sua fetta più estremista. Dopo gli scandali del Maradona di Napoli, con petardi lanciati sulla folla e cori antisemiti nei meandri dello stadio, il tifo biancoceleste è stato ancora una volta protagonista di un evento scabroso. Durante il derby frae Roma della scorsa domenica infatti, alcune foto apparse sui social avevano testimoniato la presenza all’Olimpico di unaalquanto particolare. Indossata da unin tribuna Monte Mario, tale divisa dellarecitava “88“. Chiari quindi i riferimenti ad Adolf Hitler ed al regime fascista. Ilin questione è statonelle ultime ore. Inni al nazismo durante-Roma, ...

