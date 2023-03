Lazio, Daspo di 5 anni per il tifoso con la maglia “Hitlerson” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il tifoso della Lazio che al Derby ha indossato la maglia con la scritta “Hitlerson” e il numero 88 ha ricevuto un Dapo di 5 anni Importante novità riferita dall’ANSA relativamente al derby di domenica scorsa tra Lazio e Roma. Il tifoso biancoceleste, cittadino tedesco, che durante il derby ha indossato sugli spalti la maglia Hitlerson è stato punito con un Daspo di 5 anni. L’uomo, che nel 2009 aveva invaso il campo di gioco sempre durante la sfida tra biancocelesti e giallorossi, è stato identificato dagli uomini della Digos grazie all’analisi delle telecamere. L’accusa nei suoi confronti è quella di incitamento all’odio razziale in vioLazione della Legge Mancino. LEGGI ALTRE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildellache al Derby ha indossato lacon la scritta “” e il numero 88 ha ricevuto un Dapo di 5Importante novità riferita dall’ANSA relativamente al derby di domenica scorsa trae Roma. Ilbiancoceleste, cittadino tedesco, che durante il derby ha indossato sugli spalti laè stato punito con undi 5. L’uomo, che nel 2009 aveva invaso il campo di gioco sempre durante la sfida tra biancocelesti e giallorossi, è stato identificato dagli uomini della Digos grazie all’analisi delle telecamere. L’accusa nei suoi confronti è quella di incitamento all’odio razziale in vione della Legge Mancino. LEGGI ALTRE ...

