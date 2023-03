Lazio, corsa Champions con Immobile (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la vittoria nel derby contro la Roma, la Lazio è sempre più lanciata verso l’obiettivo Champions League in Serie A Dopo la vittoria nel derby contro la Roma, la Lazio è sempre più lanciata verso l’obiettivo Champions League in Serie A. Dopo la sosta Sarri potrà contare anche su Ciro Immobile per avere quei gol importanti nelle partite che contano. Il capitano biancoceleste è alle prese con il recupero dall’infortunio e con le due settimane di riposo potrà tornare al meglio da aprile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la vittoria nel derby contro la Roma, laè sempre più lanciata verso l’obiettivoLeague in Serie A Dopo la vittoria nel derby contro la Roma, laè sempre più lanciata verso l’obiettivoLeague in Serie A. Dopo la sosta Sarri potrà contare anche su Ciroper avere quei gol importanti nelle partite che contano. Il capitano biancoceleste è alle prese con il recupero dall’infortunio e con le due settimane di riposo potrà tornare al meglio da aprile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

