Lazaro, il Torino vuole riconfermarlo: si chiede ‘aiuto’ all’Inter ? TS (Di mercoledì 22 marzo 2023) Valentino Lazaro, al momento ai box, ha convinto il Torino che a fine proverà a trattenerlo. Ma c’è prima da convincere l’Inter IN DUBBIO ? Lazaro – al di là del grave infortunio al ginocchio, peraltro ancora fuori – sta disputando una buona stagione al Torino. Diciassette presenze e tre assist per il laterale austriaco, in prestito dall’Inter. In estate, il club granata dovrà risolvere tutta una serie di questioni contrattuali. Sono diversi i giocatori in prestito: dallo stesso austriaco fino a Vlasic, Miranchuk, Gravillon e Vieira. Il Torino vorrebbe riconfermare Lazaro, ma chiederà prima uno sconto all’Inter. Fonte: Tuttosport ? Camillo Forte Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Valentino, al momento ai box, ha convinto ilche a fine proverà a trattenerlo. Ma c’è prima da convincere l’Inter IN DUBBIO ?– al di là del grave infortunio al ginocchio, peraltro ancora fuori – sta disputando una buona stagione al. Diciassette presenze e tre assist per il laterale austriaco, in prestito d. In estate, il club granata dovrà risolvere tutta una serie di questioni contrattuali. Sono diversi i giocatori in prestito: dallo stesso austriaco fino a Vlasic, Miranchuk, Gravillon e Vieira. Ilvorrebbe riconfermare, marà prima uno sconto. Fonte: Tuttosport ? Camillo Forte Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

