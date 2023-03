L’avviso ritirato sui 15 esperti a titolo gratuito, la ministra Bernini si difende: «Chi ha sbagliato pagherà» (Di mercoledì 22 marzo 2023) «È una cosa gravissima, un errore inaccettabile»: con queste parole la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a margine del forum economico-scientifico italoserbo a Belgrado, commenta la notizia data ieri da Open in merito al bando per la selezione di 15 esperti a titolo gratuito al Mur. «Ho avviato un’indagine interna proprio oggi per accertare le responsabilità e chi ha sbagliato pagherà», ha promesso Bernini. Al momento, la ministra precisa però che non ci sono ancora novità perché non ha ancora individuato cosa sia potuto andare storto nell’ideazione dell’offerta di lavoro. A seguito delle polemiche scoppiate ieri, 21 marzo, il ministero dell’Università in serata aveva ritirato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) «È una cosa gravissima, un errore inaccettabile»: con queste parole ladell’Università e della Ricerca Anna Maria, a margine del forum economico-scientifico italoserbo a Belgrado, commenta la notizia data ieri da Open in merito al bando per la selezione di 15al Mur. «Ho avviato un’indagine interna proprio oggi per accertare le responsabilità e chi ha», ha promesso. Al momento, laprecisa però che non ci sono ancora novità perché non ha ancora individuato cosa sia potuto andare storto nell’ideazione dell’offerta di lavoro. A seguito delle polemiche scoppiate ieri, 21 marzo, il ministero dell’Università in serata aveva...

