Lavoro gratis al ministero dell’Università, altro che “errore tecnico nella stesura”: il ministro Bernini avvia un’indagine interna (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ieri una nota del ministro parlava di “errore tecnico nella stesura” del bando. Ma forse non è proprio così, se l’indomani la ministra Anna Maria Bernini annuncia l’avvio di un’indagine interna “per accertare le responsabilità, e chi ha sbagliato pagherà”. Responsabilità per un bando che ha destato più di un imbarazzo dalle parti di viale Trastevere perché avviava la selezione di 15 esperti di “elevata specializzazione” che avrebbero lavorato per 18 mesi full time. gratis. Il tutto mentre in Senato è in discussione la norma sull’equo compenso. L’avviso è stato protocollato il 7 marzo e pubblicato sul sito (leggi). Ed è alquanto esplicito nei termini: “Gli incarichi oggetto della presente Procedura sono a titolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ieri una nota delparlava di “” del bando. Ma forse non è proprio così, se l’indomani la ministra Anna Mariaannuncia l’avvio di“per accertare le responsabilità, e chi ha sbagliato pagherà”. Responsabilità per un bando che ha destato più di un imbarazzo dalle parti di viale Trastevere perchéva la selezione di 15 esperti di “elevata specializzazione” che avrebbero lavorato per 18 mesi full time.. Il tutto mentre in Senato è in discussione la norma sull’equo compenso. L’avviso è stato protocollato il 7 marzo e pubblicato sul sito (leggi). Ed è alquanto esplicito nei termini: “Gli incarichi oggetto della presente Procedura sono a titolo ...

