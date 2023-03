Lavori sull’Asse interurbano, martedì da incubo per gli automobilisti: e il cantiere chiude tra un mese (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. Può un restringimento della carreggiata lungo poco più di 200 metri paralizzare completamente il traffico di una delle principali arterie della provincia di Bergamo? A giudicare da quanto successo nella giornata di martedì 21 marzo la risposta è: sì! Veicoli che, ad essere fortunati, procedono a passo d’uomo. Una colonna infinita di macchine, furgoni, bus e mezzi pesanti in (im)paziente attesa lungo l’Asse interurbano, la SS671 per essere formali. Il motivo? La posa di barriere fonoassorbenti a protezione delle abitazioni che si affacciano sul tratto di strada che dallo svincolo per la Grumellina prosegue verso quello successivo di Curnasco/Treviolo: Lavori in corso e necessaria diminuzione dello spazio a disposizione per consentire agli operai di concludere l’intervento in tutta sicurezza. Tutto legittimo e come da prassi, se ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. Può un restringimento della carreggiata lungo poco più di 200 metri paralizzare completamente il traffico di una delle principali arterie della provincia di Bergamo? A giudicare da quanto successo nella giornata di21 marzo la risposta è: sì! Veicoli che, ad essere fortunati, procedono a passo d’uomo. Una colonna infinita di macchine, furgoni, bus e mezzi pesanti in (im)paziente attesa lungo l’Asse, la SS671 per essere formali. Il motivo? La posa di barriere fonoassorbenti a protezione delle abitazioni che si affacciano sul tratto di strada che dallo svincolo per la Grumellina prosegue verso quello successivo di Curnasco/Treviolo:in corso e necessaria diminuzione dello spazio a disposizione per consentire agli operai di concludere l’intervento in tutta sicurezza. Tutto legittimo e come da prassi, se ...

