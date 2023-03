Lavori sull’Asse, il cantiere va avanti. Svincolo alla Grumellina: si riapre giovedì alle 10 - Foto e video (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il traffico. La situazione, dopo il caos di martedì 21 marzo, è migliorata nella giornata di mercoledì. La carreggiata ridotta provoca comunque una viabilità più lenta ma nella giornata non si sono presentate le code e i blocchi di 24 ore fa. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il traffico. La situazione, dopo il caos di martedì 21 marzo, è migliorata nella giornata di mercoledì. La carreggiata ridotta provoca comunque una viabilità più lenta ma nella giornata non si sono presentate le code e i blocchi di 24 ore fa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bergamonews : Il restringimento della carreggiata lungo circa 200 metri sull'#Asse per la posa di pannelli fonoassorbenti ha mand… - DavideBergamini : RT @comunebologna: ????? Sono cominciati i lavori per realizzare la tangenziale esterna delle #biciclette, linea T2 della #Bicipolitanabolog… - Takochan00 : Lei lo sa che devo andare a Lavoro 2, ci sono i lavori sull'asse mediano e ho una trentina di persone da coordinare… - horottoilvetro : RT @comunebologna: ????? Sono cominciati i lavori per realizzare la tangenziale esterna delle #biciclette, linea T2 della #Bicipolitanabolog… - horottoilvetro : RT @comunebologna: ? Oggi #ViaDeCarbonesi riapre al traffico privato nel tratto Farini-Barberia ?? Chiuso il tratto finale di Via Tagliapiet… -