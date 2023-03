Lavinia, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ecco che torna puntuale, a partire dalle 14.45, l’appuntamento con Uomini e Donne. Il noto dating show di Maria De Filippi è pronto ad intrattenere i telespettatori con romantiche ed avvincenti storie! Tra volti noti e inediti colpi di scena, è venuto adesso il momento di svelare quali saranno le nuove troniste. Al centro dello studio c’è Lavinia, conosciamola meglio! La biografia della nuova tronista di Uomini e Donne Lavinia ha 26 anni, è di Roma e studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano sei esami alle laurea (due di questi sono fra una settimana, ndr). Il suo nome è stato annunciato assieme a quello di Federica Aversano che però ha già fatto parte del programma. Leggi anche: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ecco che torna puntuale, a partire dalle 14.45, l’appuntamento con. Il noto dating show di Maria De Filippi è pronto ad intrattenere i telespettatori con romantiche ed avvincenti storie! Tra volti noti e inediti colpi di scena, è venuto adesso il momento di svelare quali saranno le nuove troniste. Al centro dello studio c’è, conosciamola meglio! La biografia delladiha 26 anni, è di Roma e studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano sei esami alle laurea (due di questi sono fra una settimana, ndr). Il suo nome è stato annunciato assieme a quello di Federica Aversano che però ha già fatto parte del programma. Leggi anche: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lilla94125547 : Ecco chi mi ricorda Lavinia #primoappuntamento - cordismei : Thomas e Lavinia non sopportano il romanticismo e le smancerie (stanno nel posto giusto allora). Io, per du' moine… - ashtakesmehome : RT @sono_stressatx: Chissà se Lavinia per dopo pasqua riesce a scegliere oppure dobbiamo arrivare a maggio che ancora non ha fatto nulla,ch… - ashtakesmehome : RT @vale_russo83: È colpa di chi? Alessio Alessio deve fare Alessio deve tornare Alessio nasconde delle cose Alessio non deve uscire Ale… - lavinia_colzani : @mentecritica @NathalieTocci Mamma mia, quante baggianate tutte in un articolo. Interpreta il piano cinese all'Occi… -