L'autogol con la Colombia e i proiettili dei narcos, ma Andrés Escobar non fu ucciso per questo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Andrés Escobar è morto per un'autorete che aveva condannato la Colombia all'eliminazione da Usa 1994 e fatto perdere ai narcos tanti soldi "investiti" nelle scommesse . Questa è la tesi che, a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023)è morto per un'autorete che aveva condannato laall'eliminazione da Usa 1994 e fatto perdere aitanti soldi "investiti" nelle scommesse . Questa è la tesi che, a ...

