Laura Pausini matrimonio | la giacca dell’abito da sposa ha un significato speciale FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Lo rende noto la stessa cantante di Solarolo che sui suoi profili so… - fanpage : Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati Sui social della coppia sono comparse le prime foto della cerimonia,… - VanityFairIt : Diamo un'occhiata alle prime foto di questo attesissimo matrimonio #LauraPausini - News24Italy : #Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati - giuseppe_alto : La marcia nuziale e l'abito da sposa per suggellare un percorso di coppia iniziato 18 anni fa. Laura Pausini e il c… -

"Abbiamo detto Sì", seguito da un cuore. E poi la stessa formula in spagnolo, inglese, francese: "Hemos dicho "Sì"; We said "I do"; Disemmos "Sim"; Nous avons dit "Oui"". Cosìsui suoi profili social annuncia il matrimonio postando una foto di Gianluca "naphtalina" Camporesi mano nella mano con Paolo Carta, come annunciato dalle partecipazioni di nozze ...e Paolo Carta hanno detto sì. La coppia, che sta insieme da 18 anni e che ha coronato il suo amore con la nascita della piccola Paola, si è finalmente sposata. Era uno dei matrimoni più ...È ufficiale:si è sposata col suo compagno di 18 anni, nonché suo chitarrista, Paolo Carta . La popstar, che già ieri aveva anticipato sui social le nozze con una frase romantica, in cui scandiva la ...

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati: la foto a sorpresa "Abbiamo detto sì" La Gazzetta dello Sport

Laura Pausini, matrimonio in gran segreto: la cantante rivela di aver detto sì solo in seguito su Instagram Dopo più di 10 anni insieme Laura Pausini è finalmente convolata a nozze con Marco Carta.Laura Pausini si è sposata in gran segreto con il compagno Paolo Carta. La cantante ha comunicato la lieta novella solo a cerimonia avvenuta. Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta Mercoledì 22 ...