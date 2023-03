Latina / Incidente su via dei Volsci: anziana sbanda con l’auto, si scontra con altri due veicoli e si ribalta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Latina – Nella serata odierna, si è verificato un grave Incidente stradale lungo via dei Volsci, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pantanaccio e il nuovo ponte sul canale delle Acque Medie. Le circostanze che hanno portato all’Incidente sono ancora oggetto di indagine da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 22 marzo 2023)– Nella serata odierna, si è verificato un gravestradale lungo via dei, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pantanaccio e il nuovo ponte sul canale delle Acque Medie. Le circostanze che hanno portato all’sono ancora oggetto di indagine da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Incidente su via dei Volsci: anziana sbanda con l’auto, si scontra con altri due veicoli e si ribalta - News_24it : LATINA – Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi su via dei Volsci, dove un'anz… - astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina code per #incidente altezza #Aprilia ? #Latina @WazeLazio #viabiliLAZ - lacittanews : Incidente stradale con la moto lungo la strada regionale Valle del Liri, tra Itri e Campodimele in provincia di Lat… - Latina_Oggi : Evade i domiciliari poche ore dopo l'arresto: finisce nuovamente in manette Un 41 enne arrestato dalla polizia dopo… -