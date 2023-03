L’appello degli ultras del Napoli: “Comprate una bibita nei bar di piazza del Gesù” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Invitiamo tutti i tifosi del Napoli e di Napoli, venerdì 24 marzo, dalle ore 20, a comprare una bibita presso quei bar a cui è stato arrecato danno”. E’ L’appello, congiunto, di tutta la tifoseria organizzata del Napoli lanciato dopo gli scontri verificatisi mercoledì scorso 15 marzo tra tifosi azzurri e tedeschi, prima e dopo la gara di Champions League allo stadio Maradona tra il Napoli e Eintracht Francoforte. Il pomeriggio di quel giorno a piazza del Gesù ci fu una vera e propria devastazione e numerosi locali (bar, paninoteche e pizzerie) hanno riportato ingenti danni a causa di quella guerriglia urbana. “Napoli chiama Napoli, – scrivono i supporter – ci ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Invitiamo tutti i tifosi dele di, venerdì 24 marzo, dalle ore 20, a comprare unapresso quei bar a cui è stato arrecato danno”. E’, congiunto, di tutta la tifoseria organizzata dellanciato dopo gli scontri verificatisi mercoledì scorso 15 marzo tra tifosi azzurri e tedeschi, prima e dopo la gara di Champions League allo stadio Maradona tra ile Eintracht Francoforte. Il pomeriggio di quel giorno adelci fu una vera e propria devastazione e numerosi locali (bar, paninoteche e pizzerie) hanno riportato ingenti danni a causa di quella guerriglia urbana. “chiama, – scrivono i supporter – ci ...

